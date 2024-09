„Unter uns“-Vorschau heute: Stella kann ihre Spuren verwischen (4.9.24)

1 Tobias' (Patrick Müller) und Viviens (Sharon Berlinghoff, r.) Verzweiflung lässt Sina (Valea Scalabrino) nicht unberührt Foto: RTL / Stefan Behrens

Britta gerät in eine schwierige Lage, aber Kassandra bewahrt sie davor, Theo zu begegnen, was schmerzhaft hätte werden können. Für diesen Freundschaftsdienst fühlt sich Britta verpflichtet, etwas zurückzugeben. Tobias bringt Sina mit einer unüberlegten Aktion auf die Palme, bis sie merkt, dass er aus Verzweiflung gehandelt hat. Nun fragt sie sich, ob sie möglicherweise daran Schuld ist. Stella täuscht Easy geschickt und kann ihre Spuren verwischen. Das ungewohnte Gefühl von Macht lässt ihr schlechtes Gewissen in den Hintergrund treten.