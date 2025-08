„Unter uns“-Vorschau heute: Gelingt es Esma, Bandit zu retten? (4.8.25)

1 Easy (Lars Steinhöfel) verschweigt Ute (Isabell Hertel) trotz seiner Enttäuschung die Spekulationspläne der Hubers. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In "Unter uns" bekommt Britta mit, dass Nadine neuerdings einen Mann trifft.











Link kopiert



Easy hat das Gefühl, dass Ringo und Benedikt wieder hinter seinem Rücken ihre eigenen Pläne schmieden. Um auf Nummer sicher zu gehen, will er Utes Geld in Sicherheit bringen. Esmas schlimmste Vermutung wird traurige Realität: Bandit wird von seiner Besitzerin tatsächlich schlecht behandelt. Kurzerhand fasst sie den Entschluss, den Hund zu befreien. Unterdessen erfährt Britta, dass Nadine sich mit einem Mann trifft - doch wer er ist, bleibt geheim. Britta will sich damit nicht zufriedengeben.