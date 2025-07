1 "Unter uns": David scheint einen versöhnlichen Schritt auf Tobias zuzugehen. Foto: RTL / Stefan Behrens

David scheint seine Intrige gegen Tobias zu bereuen – doch sein Verhalten wirft Fragen auf. Britta will aufrüsten – Paco stellt sich quer. Doch dann greift das Schicksal ein.











Davids Plan gegen Tobias hat seine Aussichten, Leo zu treffen, verschlechtert. Nach außen hin scheint er das zu akzeptieren - doch meint er es wirklich ernst? Ute genießt nach dem erleichternden Biopsie-Ergebnis unbeschwert ihre Liaison mit Ferhat. Bis sie sich bewusst wird, dass nicht jeder so viel Glück hatte. Britta will der Turnhalle neuen Glanz verleihen - sehr zum Missfallen von Paco, der das verhindern will. Doch das Schicksal spielt Britta in die Karten.