Unter Uns heute: Kann Henry Nadine von sich überzeugen?

Kichern im Publikum bei CinemaCon "Homer wäre stolz": Lob für Christopher Nolans "The Odyssey"

Universal Pictures schwärmt bei der CinemaCon in höchsten Tönen von "The Odyssey". Christopher Nolans neuer Film sei ein "Meisterwerk", auf das Vorlagenautor Homer stolz wäre. Dies sorgte bei der Kinomesse in Las Vegas für Kichern im Publikum.