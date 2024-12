„Unter uns“-Vorschau heute: Tobias greift David an (3.12.24)

Tobias greift David an

1 "Unter uns": Tobias (M.) geht wütend auf David (r.) los. Foto: RTL / Stefan Behrens

Tobias greift in "Unter uns" David an, dem er die Schuld an Viviens Unfall gibt. Henry weiß nicht, ob er David glauben kann.











Link kopiert



Die Schillerallee ist gespalten, als es um Davids Verantwortung für Viviens Unfall geht. Stella versucht herauszufinden, was wirklich passiert ist. Tobias geht bei der Suche nach Vivien an seine Grenzen, bis Freunde ihn dazu bringen, zu Leo zurückzukehren. Henry entscheidet, seine Zweifel an David vorerst zu ignorieren, als ihm bewusst wird, wie sehr Viviens Unfall David mitnimmt. Doch dann erkennt er den wahren Grund für Davids Verzweiflung.