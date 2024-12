„Unter uns“-Vorschau heute: Tobias kann Viviens Verschwinden nicht akzeptieren (2.12.24)

1 Theo (Julius Dombrink), Tobias (Patrick Müller), Ringo (Timothy Boldt)(v.l.) Easy (Lars Steinhöfel), Bambi (Ben Heinrich), Ute (Isabell Hertel), Theo (Julius Dombrink) und Ringo (Timothy Boldt, r.) erkennen, dass Tobias (Patrick Müller, 2.v.r.) komplett überfordert ist. Foto: RTL / Stefan Behrens

Tobias will in "Unter uns" nicht glauben, dass Vivien für immer verschwunden bleiben könnte und setzt alles daran, sie zu finden.











Link kopiert



David wird von Schuldgefühlen überwältigt, als er begreift, was geschehen ist. Seine Rückkehr in die Schillerallee sorgt für großes Aufsehen. Tobias weigert sich, die Möglichkeit zu akzeptieren, dass Vivien für immer verschwunden sein könnte, und setzt alles daran, sie zu finden - für sich selbst, aber vor allem für ihren Sohn. Britta will Theo in dieser schweren Zeit beistehen, doch sie fragt sich, ob sie nach ihrer Trennung überhaupt noch die Richtige dafür ist.