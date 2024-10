„Unter uns“-Vorschau heute: Lenny, Cilly und Ace bekommen den Deal (2.10.24)

1 "Unter uns": Bambi gesteht Sina, dass ihm die Dreifachbelastung langsam über den Kopf wächst. Foto: RTL / Stefan Behrens

Sina erkennt in "Unter uns", dass das Brauen für Bambi zur Belastung wird. Lenny und Ace bekommen dank Cillys Hilfe den Deal.











Sina wird bewusst, dass das Bierbrauen für Bambi allmählich zur Belastung wird. Als sie ihm eine Pause gönnen will, deutet sich ein Unglück an. Paco erfährt von Easys Verdächtigungen gegenüber Stella, was zu einem heftigen Streit zwischen den Freunden führt. Als der lang ersehnte Deal doch noch zustande kommt, feiern Cecilia, Ace und Lenny ausgelassen - doch der Abschied steht bevor.