„Unter uns“-Vorschau heute: Wieso ist Gunnar wirklich in der Schillerallee? (2.6.25)

1 Baris ist kalt erwischt, als Cecilia (Carina Koller) ihn konfrontiert. Foto: RTL / Stefan Behrens

Ronja will Gunnar in "Unter uns" keine weitere Chance geben.











Nuray steckt in einem Zwiespalt: Zwischen einem aufregenden Flirt und einem riskanten Vorhaben muss sie sich entscheiden - ist ein glückliches Ende überhaupt möglich? Cecilia will Baris zur Rede stellen, weil er heimlich gegen Patrizia ermittelt. Doch dann entdeckt sie, dass er in etwas viel Ernsteres verstrickt ist. Ronja will keinen weiteren Kontakt zu ihrem Vater - auch Sina und Bambi bleiben misstrauisch. Was führt Gunnar wirklich im Schilde?