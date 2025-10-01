„Unter uns“-Vorschau heute: David zeigt sein wahres Gesicht und gibt sich als „Rolf“ zu erkennen (1.10.25)

In "Unter uns" erkennt Sina schockiert, wer hinter "Rolf" steckt und versucht, Bambi zu warnen.
17:30 Uhr, RTL: Unter uns
Bambi erkennt zu spät, dass die größte Gefahr schon längst in seiner Nähe ist. Sina bewertet die jüngsten Vorfälle nach einer irritierenden Information von Ronja völlig neu und begreift alarmiert, dass sie und Bambi einer Täuschung erlegen sind. Easy blickt dem Kioskverkauf deutlich gelassener entgegen als Ringo, der noch einmal alles riskiert. Steht Easys Büdchen tatsächlich vor dem Aus?