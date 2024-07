„Rote Rosen“-Vorschau heute: Benedikt hintergeht Ringo (1.7.24)

In "Unter uns" ist Easy entsetzt, als Ringo nicht aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird. Valentin flüchtet nach der Nacht mit Paula.

Easy ist sprachlos, als Ringo nicht aus der Haft entlassen wird. Offenbar wurde er von Benedikt hintergangen. Paula versucht, nach der Nacht mit Valentin das Richtige zu tun. Valentin beschließt zu gehen, um klarer zu denken, was die Situation nicht einfacher macht. Britta fühlt sich von Theo gegenüber Stella vernachlässigt und beschließt: Stella muss weg!

