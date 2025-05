Unter uns: Lars Steinhöfel und Miloš Vuković feiern Jubiläum

Sie sind aus der Schillerallee nicht mehr wegzudenken: Lars Steinhöfel (39) und Miloš Vuković (43) gehören seit Jahrzehnten zur Stammbesetzung der RTL-Daily "Unter uns". Jetzt feiern beide ihr Jubiläum. Vuković blickt am 17. Mai auf 25 Jahre als Paco Weigel zurück, Steinhöfel begeht sechs Tage später sein 20-jähriges Jubiläum als Easy Winter.

"Ich war 18 und bin aus Koblenz nach Köln gezogen. Alles war neu und aufregend. Für Paco hat sich seitdem viel verändert - und bei mir war's genauso!", erinnert sich Vuković im Gespräch mit RTL zurück. Die vergangenen Jahre fühlen sich für ihn einerseits so an, "als wäre die Zeit verflogen, andererseits steckt da ein ganzes Leben drin. Dafür bin ich echt dankbar."

Bei "Unter uns" erwachsen geworden

Auch für Lars Steinhöfel ist sein Charakter Easy Winter mehr als nur eine Rolle. "Ich bin mit Easy erwachsen geworden. Die Zuschauer konnten mir buchstäblich dabei zusehen", erklärt der 39-Jährige, der am 23. Mai 2005 zum ersten Mal vor der "Unter uns"-Kamera stand. Aufhören will der Fanliebling, der vom offiziellen "Unter uns"-Fanclub bisher zehnmal als "Bester Schauspieler" ausgezeichnet wurde, aber noch lange nicht: "Ich hoffe, dass ich den Menschen viele schöne Momente liefern konnte - und das soll natürlich noch eine ganze Weile so weitergehen."

Die beiden Seriendarsteller betonen im Interview, wie sehr sie sich gemeinsam mit ihren Figuren weiterentwickelt haben. "Unter uns" sei ein Teil ihres Lebens, auch weit über die Arbeit am Set hinaus. Auch nach 25 beziehungsweise 20 Jahren sei es immer noch möglich, neue Facetten ihrer Figuren zu zeigen. "Am Ende sind es viele Dinge, die zusammenspielen: die Geschichte, die Kolleginnen und Kollegen, mit denen es einfach passt und die einen mitziehen. Ich gebe mir jedes Mal aufs Neue Mühe, dass Paco spannend bleibt - und dass die Zuschauer gerne dranbleiben", resümiert Vuković.

Bei "Unter uns" (montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL oder via RTL+) standen zuletzt einige Jubiläen an: Im vergangenen November feierte die Daily ihren 30. Geburtstag mit einer großen Jubiläumswoche. Erst im April stand dann für Valea Scalabrino (34) alias Sina Hirschberger das 15-jährige Jubiläum als Darstellerin an.