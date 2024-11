Unter uns-Jubiläum: Kuriose Zahlen und Fakten aus 30 Jahren

1 Das "Unter uns"-Team freut sich auf die Jubiläumswoche, die vom 25. bis 29. November bei RTL läuft (jeweils sieben Tage zuvor schon auf RTL+). Foto: RTL/Stefan Behrens

Die Serie "Unter uns" feiert ab dem 25. November runden 30. Geburtstag. Dazu wurde Bestandsaufnahme gemacht und mal zusammen gezählt, was in der Maske und in der Kantine verbraucht wurde und wie viele Teile es im Fundus gibt.











Seit 30 Jahren geht es in der RTL-Daily "Unter uns" um die kleinen und großen Dramen in der Schillerallee rund um Familie, Freundschaft und Liebe. Das feiert der Sender vom 25. bis 29. November mit einer Jubiläumswoche (bereits je sieben Tage zuvor auf RTL+). In den drei Jahrzehnten ist nicht nur auf dem Bildschirm viel passiert - auch hinter den Kulissen war einiges los. Zum Jubiläum hat RTL eine kleine Statistik erstellt, in der unter anderem festgehalten ist, wie viele Lippenstifte verbraucht wurden, wie viele Brötchen in der Kantine vertilgt wurden und welche exotischen Tiere schon am Set zum Einsatz kamen.