„Unter uns“-Folge 7802 auf RTL+: Britta muss sich von ihrer Mutter verabschieden

In „Unter uns“ kümmert sich Britta (Tabea Heynig) liebevoll um ihre Mutter Jutta (Ewa Teilmans), während Naomi (Nadine Menz) und Paco einen unbeschwerten Abend auf einem Konzert verbringen. Britta staunt, wie präsent Jutta plötzlich wieder ist und wie deutlich sie sich an früher erinnert. Doch sie ahnt nicht, dass der Tag noch schmerzhaft enden wird.

Welches Geheimnis verbindet Jutta und Britta? Britta ist irritiert, als Jutta sie sofort erkennt und scheinbar wieder ganz in der Vergangenheit angekommen ist. Dann deutet Jutta an, dass Naomi das gemeinsame Geheimnis kennen sollte. Britta stellt klar, dass Naomi zwar die Geschichte mit den Rosenblättern kennt, aber längst nicht die ganze Wahrheit.

Jutta schläft für immer ein

Als Jutta Britta am Abend bittet, ihr etwas zu essen zu machen, ist Britta glücklich. Endlich fühlt sich dieser Tag wieder normal an. Doch als sie zurückkommt, kippt alles: Erst denkt Britta, Jutta sei einfach eingeschlafen. Dann begreift sie, dass ihre Mutter gestorben ist.

Die Folge ist auf RTL+ bereits verfügbar, im TV bei RTL läuft sie eine Woche später.

„Unter uns“ im TV und auf RTL+

