„Unter uns“-Folge 7802 auf RTL+: Britta muss sich von ihrer Mutter verabschieden

In „Unter uns“ kümmert sich Britta (Tabea Heynig) liebevoll um ihre Mutter Jutta (Ewa Teilmans), während Naomi (Nadine Menz) und Paco einen unbeschwerten Abend auf einem Konzert verbringen. Britta staunt, wie präsent Jutta plötzlich wieder ist und wie deutlich sie sich an früher erinnert. Doch sie ahnt nicht, dass der Tag noch schmerzhaft enden wird.