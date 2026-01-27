„Unter uns“-Folge 7800 auf RTL+: Ringo sagt Stella die Wahrheit über Patrizia

Als Ringo Stella klarmachen will, dass Patrizia womöglich hinter Joris Entführung steckt, weigert sie sich zunächst, diese Möglichkeit zu akzeptieren. Stattdessen stellt sie Ringo zur Rede und fragt, warum er ausgerechnet Benedikt glaubt – und davon ausgeht, dass dieser lediglich ein Opfer ist und nicht selbst hinter der Entführung steckt.

Während Ringo Stella vor Augen führt, was ihre Mutter bereits alles getan hat und dass Benedikt solche Grenzen nie überschritten hat, ist er sich sicher, dass bei ihr Zweifel aufkommen. Und tatsächlich: Stella trifft eine Entscheidung.

Stella handelt im Verborgenen

Um herauszufinden, wer wirklich hinter Joris Entführung steckt, trifft Stella eine Entscheidung: Sie beauftragt den Privatdetektiv, nicht länger nur Benedikt zu beobachten, sondern allen Spuren nachzugehen. Gleichzeitig stellt sie klar, dass ihre Mutter nichts davon erfahren darf.

Die Folge ist bereits auf RTL+ abrufbar, im linearen TV bei RTL läuft sie eine Woche später.

„Unter uns“ im TV und auf RTL+

Wie sich die Situation weiterentwickelt, ist montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL zu sehen. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage im Voraus verfügbar.