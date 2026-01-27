„Unter uns“-Folge 7800 auf RTL+: Ringo sagt Stella die Wahrheit über Patrizia

In „Unter uns“ setzt Ringo den manipulierten Beweis ein, um Stella Schritt für Schritt an die Wahrheit über ihre Mutter heranzuführen. Doch wie wird sie reagieren, wenn sich Patrizias dunkle Seite nicht länger verdrängen lässt?
In „Unter uns“ setzt Ringo (Timothy Boldt) einen manipulierten Beweis gegen Benedikt (Jens Hajek) ein, um Stella (Bettine Langehein) behutsam auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass ihre Mutter Patrizia (Miriam Lahnstein) hinter Joris (Guido Broscheit) Entführung steckt. Zunächst weigert sich Stella, diesen Gedanken zuzulassen, und stellt Ringo zur Rede: Warum glaubt er Benedikt – und nicht, dass dieser selbst der Täter ist?