„Unter uns“-Folge 7800 auf RTL+: Ringo sagt Stella die Wahrheit über Patrizia
Ringo (Timothy Boldt, l.) unterbreitet Benedikt (Jens Hajek) einen brisanten Vorschlag, um Stella zu überzeugen. Foto: RTL / Sebastian Meyer

In „Unter uns“ setzt Ringo den manipulierten Beweis ein, um Stella Schritt für Schritt an die Wahrheit über ihre Mutter heranzuführen. Doch wie wird sie reagieren, wenn sich Patrizias dunkle Seite nicht länger verdrängen lässt?

In „Unter uns“ setzt Ringo (Timothy Boldt) einen manipulierten Beweis gegen Benedikt (Jens Hajek) ein, um Stella (Bettine Langehein) behutsam auf die Möglichkeit vorzubereiten, dass ihre Mutter Patrizia (Miriam Lahnstein) hinter Joris (Guido Broscheit) Entführung steckt. Zunächst weigert sich Stella, diesen Gedanken zuzulassen, und stellt Ringo zur Rede: Warum glaubt er Benedikt – und nicht, dass dieser selbst der Täter ist?

 

Stella zweifelt an Ringos Verdacht

Als Ringo Stella klarmachen will, dass Patrizia womöglich hinter Joris Entführung steckt, weigert sie sich zunächst, diese Möglichkeit zu akzeptieren. Stattdessen stellt sie Ringo zur Rede und fragt, warum er ausgerechnet Benedikt glaubt – und davon ausgeht, dass dieser lediglich ein Opfer ist und nicht selbst hinter der Entführung steckt.

Ringos Argument bringt Stella ins Grübeln

Während Ringo Stella vor Augen führt, was ihre Mutter bereits alles getan hat und dass Benedikt solche Grenzen nie überschritten hat, ist er sich sicher, dass bei ihr Zweifel aufkommen. Und tatsächlich: Stella trifft eine Entscheidung.

Stella handelt im Verborgenen

Um herauszufinden, wer wirklich hinter Joris Entführung steckt, trifft Stella eine Entscheidung: Sie beauftragt den Privatdetektiv, nicht länger nur Benedikt zu beobachten, sondern allen Spuren nachzugehen. Gleichzeitig stellt sie klar, dass ihre Mutter nichts davon erfahren darf.

Die Folge ist bereits auf RTL+ abrufbar, im linearen TV bei RTL läuft sie eine Woche später.

„Unter uns“ im TV und auf RTL+

Wie sich die Situation weiterentwickelt, ist montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL zu sehen. Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage im Voraus verfügbar.

 

 

 