In der fiktiven „Schillerallee 10“ dreht sich seit 1994 alles um Liebe, Drama, Freundschaft und ab und an auch kriminelle Verstrickungen. Doch wo befindet sich das berühmte Mehrfamilienhaus, und welche Orte dienen tatsächlich als Kulisse für "Unter uns"?

Unter uns: Hier befindet sich der Drehort

Bis zum Jahr 2000 wurden die Innenaufnahmen in den MMC-Studios in Hürth produziert. Seitdem befindet sich der Hauptdrehort in den MMC-Studios in Köln-Ossendorf. Dort werden in zwei Studios und einem aufgebauten Außenset die meisten Szenen der Schillerallee gedreht. Die wichtigsten Schauplätze, wie die Eckkneipe "Schiller", die Konditorei Weigel, HuberBau, das City-Hotel „Maybach“, und die Werkstatt "Der rasende Hirsch" sind hier beheimatet.

Bespielbare und nicht-bespielbare Kulissen in der Schillerallee

Während einige Außenkulissen wie der Beach, das City-Hotel und das Büdchen tatsächlich bespielt werden, führen die Türen zur Konditorei, dem Schiller, der Werkstatt und den Büros von HuberBau und der Anwaltskanzlei oft nur ins Leere. Die Innenaufnahmen dieser Szenen werden im Studio aufgenommen.

Lesen Sie auch: Das ist der Drehort von "Sturm der Liebe"

Außendrehorte von „Unter uns“

Die meisten Außenszenen werden in den UFA Show and Factual Studios in Köln-Ossendorf und in der Köln und Umgebung aufgenommen. Bekannte Spots aus Köln sind beispielsweise der Äußere Grüngürtel, das Belgische Viertel und der Kölner Hauptbahnhof.

Ehemalige Außenkulissen

Die ehemalige Strandbar „Übersee“, in der Easy und sein Kumpel Jan Gräser viel Zeit verbrachten, befindet sich in Wirklichkeit am Goldberger See in Nievenheim. Das „Übersee“ war bis 2009 in der Serie zu sehen. Für eine der dramatischeren Szenen, in der Easy in der Wüste strandet, wurde Schauspieler Lars Steinhöfel in einer Kiesgrube in Kerpen gefilmt. Auch für spektakuläre Entführungsplots hat die Serie in der Vergangenheit auf einzigartige Locations zurückgegriffen. So wurde beispielsweise die Entführung von Svenja Lindström (gespielt von Finja Martens) auf der sonnigen Insel Zypern inszeniert. Darüber hinaus ist die niederländische Region Holland ebenfalls ein beliebter Ort für Außenaufnahmen von "Unter uns".

Auch interessant: "Rote Rosen": Das sind die Kulissen

Wo kann man „Unter uns“ schauen?

„Unter uns“ läuft von Montag bis Freitag täglich um 17:30 Uhr auf RTL. Mit einem Abo bi RTL+ können Sie die Folgen schon eine Woche vorab streamen und jede andere jederzeit aufrufen.