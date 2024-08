Unter uns-Comeback: Mars Saibert kehrt in die Schillerstraße zurück

1 Mars Saibert kehrt im September als Mars Sommer zurück zu "Unter uns" in die Schillerallee. Foto: RTL / Frank Dursthoff

"Unter uns"-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht aus früheren Tagen der RTL-Serie freuen: Wie der Sender bekannt gegeben hat, kehrt Mars Saibert im Herbst in seiner alten Rolle zurück.











Musikalisches Comeback bei "Unter uns": Schauspieler Mars Saibert (46), der sich im August 2010 mit seiner Rolle Mars Sommer aus der Schillerallee verabschiedet hat, wird bald wieder in der RTL-Serie zu sehen sein. Das gab der Sender am Montag bekannt. Fans dürfen sich demnach am 9. September in Folge 7.452 auf ein Wiedersehen mit dem Schauspieler und Musiker freuen.