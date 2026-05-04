Nachdem Park Chan-wook schon im Februar als Präsident der Cannes-Jury bestätigt wurde, stehen jetzt auch die anderen Mitglieder fest. Dabei sind unter anderem Hollywoodstar Demi Moore und die Regisseurin Chloé Zhao.

Vom 12. bis 23. Mai findet an der Croisette die 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Die Veranstalter haben jetzt die komplette Jury des Filmfestivals bekannt gegeben. Neben dem Regisseur Park Chan-wook (62), der bereits im Februar als Jury-Präsident verkündet wurde, befinden sich achte weitere Filmschaffende in der Jury.

Cannes: Das ist die neue Jury An die Seite des "Oldboy"-Regisseurs gesellen sich die Hollywoodschauspielerin Demi Moore (63), die in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem Horrorfilm "The Substance" für viel Aufsehen gesorgt hat und die chinesische Regisseurin Chloé Zhao (44), die für ihren Film "Nomadland" mit mehreren Oscars ausgezeichnet wurde. Zu den weiteren Mitgliedern gehören die unter anderem für die Serie "Preacher" bekannte Schauspielerin Ruth Negga, der schwedische Schauspielstar Stellan Skarsgård, die belgische Regisseurin Laura Wandel, der chilenische Regisseur Diego Céspedes, der Drehbuchautor Paul Laverty und der ivorische Schauspieler Isaach De Bankolé.

Die Aufgabe der Jury ist es unter anderem, einen der aktuell 22 Filme aus dem diesjährigen Wettbewerb mit der Goldenen Palme auszuzeichnen. Der Gewinner soll bei der Abschlusszeremonie der Filmfestspiele am 23. Mai verkündet werden. Unter anderem Volker Schlöndorffs "Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte" wird in Cannes seine Weltpremiere feiern. Ein weiteres Highlight könnte John Travoltas Regiedebüt "Propeller One-Way Night Coach" sein, das an der Croisette ebenfalls Weltpremiere feiert. Es wird erwartet, dass der Star anwesend ist.