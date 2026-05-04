Nachdem Park Chan-wook schon im Februar als Präsident der Cannes-Jury bestätigt wurde, stehen jetzt auch die anderen Mitglieder fest. Dabei sind unter anderem Hollywoodstar Demi Moore und die Regisseurin Chloé Zhao.
Vom 12. bis 23. Mai findet an der Croisette die 79. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt. Die Veranstalter haben jetzt die komplette Jury des Filmfestivals bekannt gegeben. Neben dem Regisseur Park Chan-wook (62), der bereits im Februar als Jury-Präsident verkündet wurde, befinden sich achte weitere Filmschaffende in der Jury.