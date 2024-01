„Unter Geiern“ 1984 in Bad Cannstatt: Warum Winnetou am Neckar nicht reüssierte

1 Die Pferde der Produktion „Unter Geiern“ wurden 1984 mit Futter aus der Wilhelma versorgt. Foto: Kraufmann

„Unter Geiern“ – ein Open-Air-Gastspiel von Winnetou und Old Shatterhand im Reitstadion in Bad Cannstatt war 1984 zunächst umstritten und dann wirtschaftlich erfolglos. Ein dickes Buch berichtet nun von diesem und anderen Versuchen, Winnetou auf die Bühne zu bringen.











Bevor Winnetou, Old Shatterhand, Der Tapfere Büffel und natürlich Doc Hollyday im September 1984 direkt am Neckar ihre Zelte errichten konnten, befanden sich die Verantwortlichen hinter den Kulissen in einer Art Papierkrieg, und niemand spendierte eine Friedenspfeife. Denn ehe die vollmundig als „Karl-May-Spiele“ angekündigte Open-Air-Produktion „Unter Geiern“ ausgerechnet im Reitstadion zu Bad Cannstatt ihre Spätsommer-Tournee durch Deutschland starten konnte, legten die in Bad Segeberg beheimateten Karl-May-Spiele ihr Veto gegen die Konkurrenztournee einer Kieler Konzertagentur ein – und zwar mittels Einstweiliger Verfügung.