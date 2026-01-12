Unter einer Bedingung: Herzogin Meghan denkt über Reise nach Großbritannien nach

Seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. hat Herzogin Meghan keinen Fuß mehr auf britischen Boden gesetzt. Das könnte sich bald ändern: Für den Sommer plant sie offenbar, Prinz Harry zu einem Termin nach Birmingham zu begleiten - allerdings nur unter einer entscheidenden Bedingung
Im September 2022, zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022), hielt sich Herzogin Meghan (44) zum letzten Mal in Großbritannien auf. Seither mied die Ehefrau von Prinz Harry (41) das Vereinigte Königreich. Laut eines Berichts der britischen "The Sun" plant die Herzogin von Sussex jedoch, im Sommer erstmals seit vier Jahren wieder in die Heimat ihres Mannes zu reisen.