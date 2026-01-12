Unter einer Bedingung: Herzogin Meghan denkt über Reise nach Großbritannien nach

Seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. hat Herzogin Meghan keinen Fuß mehr auf britischen Boden gesetzt. Das könnte sich bald ändern: Für den Sommer plant sie offenbar, Prinz Harry zu einem Termin nach Birmingham zu begleiten - allerdings nur unter einer entscheidenden Bedingung

Im September 2022, zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (1926-2022), hielt sich Herzogin Meghan (44) zum letzten Mal in Großbritannien auf. Seither mied die Ehefrau von Prinz Harry (41) das Vereinigte Königreich. Laut eines Berichts der britischen "The Sun" plant die Herzogin von Sussex jedoch, im Sommer erstmals seit vier Jahren wieder in die Heimat ihres Mannes zu reisen.

Der Anlass wäre ein besonderer: Ein Jahr vor den Invictus Games 2027 findet in einigen Monaten in Birmingham ein Event statt, um den Countdown für die nächsten Spiele einzuläuten. Die Invictus Games hat Prinz Harry einst für verwundete Soldaten ins Leben gerufen.

Polizeischutz als entscheidende Bedingung

Allerdings steht die geplante Reise unter einem wichtigen Vorbehalt: Das Paar müsste zunächst sein Recht auf bewaffneten Polizeischutz in Großbritannien zurückerhalten. Prinz Harry verlor diesen Anspruch, als er 2020 seine Rolle als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie aufgab und mit seiner Familie nach Kalifornien zog. Im Mai scheiterte er mit einer Klage, die den Schutz wiederherstellen sollte.

Doch zuletzt war im Dezember bekannt geworden, dass das britische Innenministerium auf Wunsch Harrys eine neue, vollständige Risikobewertung vornimmt. Das Royal and VIP Executive Committee (Ravec), das die endgültige Entscheidung über den Umfang des Polizeischutzes trifft, könnte Harry dann seinen gewohnten Schutz wieder gewähren. Mit einer Entscheidung wird noch in diesem Monat gerechnet. Die Sicherheit wird bei einem potenziellen Besuch Meghans "immer der entscheidende Faktor sein", verriet eine namentlich nicht genannte Quelle "The Sun".

Archie und Lilibet waren noch länger nicht in Großbritannien

Ob auch Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) ihre Eltern begleiten würden, ist noch unklar. Die beiden Kinder waren zuletzt im Juni 2022 in Großbritannien - anlässlich der Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth II. Das ist mittlerweile mehr als dreieinhalb Jahre her.

Eine Quelle wies gegenüber der "Sunday Times" Spekulationen zurück, Meghan würde niemals nach Großbritannien zurückkehren. "Ich denke, sie würde mit ihm zurückkommen, auch mit den Kindern", so der Insider wörtlich. "Sie lieben es, Dinge als Familie zu machen, wann immer sie können. Und wenn sie als Paar philanthropisch aktiv sind, nehmen sie die Kinder oft privat mit. Ich sehe keinen Grund, warum er ohne sie mit den Kindern rüberkommen sollte."

Harry wird noch in diesem Monat in Großbritannien erwartet

Unabhängig von Meghans möglicher Rückkehr wird Prinz Harry bereits in diesem Monat in Großbritannien erwartet. Der Grund: die nächste Runde in seinem langwierigen Rechtsstreit gegen Associated Newspapers, dem Verlag von "Daily Mail" und "Mail on Sunday". Harry wirft dem Medienhaus Telefon-Hacking und weitere rechtswidrige Praktiken vor - Vorwürfe, die der Verlag entschieden zurückweist.

Ein Treffen mit seinem Vater, König Charles III. (77), ist dabei laut britischen Medien nicht vorgesehen. Der Monarch wird sich zu diesem Zeitpunkt noch in seinem Winterurlaub in Schottland befinden.