Unter Drogen Unfall in Backnang verursacht: Bekiffter 29-Jähriger fährt in Gegenverkehr

Ein Autofahrer hat unter Drogeneinfluss am Mittwoch gegen 14.35 Uhr in Backnang einen Unfall verursacht. Laut Polizei geriet der 29-Jährige mit seinem Skoda auf der Weissacher Straße vom Heininger Kreisel kommend in Richtung Backnang in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Citroën zusammen, an dessen Steuer ein 64-Jähriger saß. Die Polizei stellte bei dem Skoda-Fahrer Anzeichen auf Cannabiskonsum fest und veranlasste zur Klärung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutentnahme