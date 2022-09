1 Nächtliche Verfolgungsjagd in Böblingen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ganz und gar keine Lust, von der Polizei kontrolliert zu werden, hatte am Freitagabend offenbar ein 21-Jähriger, der mit seinem Audi im Bereich des Böblinger Postplatzes unterwegs war. Als eine Streifenwagenbesatzung den jungen Mann gegen 21.30 Uhr anhalten wollte, stieg er anstatt anzuhalten aufs Gas und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Die rasante Fahrt führte zunächst mit hoher Geschwindigkeit über die Lange Straße weiter durch das Stadtgebiet Böblingen. Bei einer Geschwindigkeit von teilweise bis zu 100 Stundenkilometern missachtete der Flüchtige auch das Rotlicht einer Ampel. Bei seiner wilden Flucht gefährdete der Audi-Fahrer mehrere andere Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Freiburger Allee auf Höhe der Altensteiger Straße gelang es der Polizei schließlich, das Fahrzeug zu stellen.

Flüchtiger lässt mutmaßliches Diebesgut fallen

Wie die Polizei berichtet, ließ sich der 21-jährige Beifahrer daraufhin widerstandslos festnehmen. Der 23-jährige Fahrer zog es dagegen vor, zu Fuß davonzurennen. In der Baiersbronner Straße holte ihn ein Polizeibeamter ein. Dabei griff der junge Mann den Polizisten tätlich an und leistete Widerstand, wodurch der Polizist leicht verletzt wurde. Am Ende gelang es der Polizei jedoch, den Flüchtigen zu überwältigen und festzunehmen.

Auf seiner Flucht hatte der junge Mann sich mehrerer Gegenstände entledigt. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um Diebesgut gehandelt haben dürfte. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Außerdem stellten die Beamten im Fahrzeug eine geringe Menge Betäubungsmittel fest. Ein Drogenvortest beim Fahrer fiel positiv aus, weswegen die Polizei eine Blutentnahme veranlasste.

Ohne Führerschein und oder Versicherungsschutz unterwegs

Die Beschlagnahmung des Führerscheins hatte sich erübrigt, da der 21-Jährige gar nicht erst im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr hatte. Das Kennzeichen wurde daraufhin vor Ort entstempelt.

Am Einsatz beteiligt waren insgesamt drei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen und ein Streifenwagen der Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zeugen beziehungsweise Verkehrsteilnehmer, die bei der Flucht des Audi-Fahrers gefährdet worden sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 0 70 31/13-25 00 zu melden.