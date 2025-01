Ohne Kappe geht Pietro Lombardi (32) nicht vor die Kamera. Der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Juror hat sich seinen zwei Millionen Followern auf Instagram in einer Story offenbart und über den Grund für seinen ständigen Begleiter gesprochen: sein lichtes Haupthaar.

Die Baseballcappy ist zu seinem Markenzeichen geworden, seit der Sänger durch seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 ins Rampenlicht katapultiert wurde. Aber der Rheinländer trägt sie nicht nur aus modischen Aspekten: "Ich trage Cappy, weil ich sie liebe und alles. Aber ich habe vor allem oben schon extremen Haarausfall und man sieht schon ein bisschen, als hätte ich eine Glatze. Und ja, das ist irgendwie nicht so schön", gibt Lombardi zu. "Auch zu Hause auf der Couch habe ich noch die Cappy an. Ich zieh' die Kappe nur beim Schlafen aus und es muss richtig dunkel sein."

Um trotz schütterem Haar vor die Tür zu gehen, fehle es dem muskulösen Musiker an Selbstsicherheit. "Ich habe auch mal Bock, ohne Kappe rauszugehen. Aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, so wie die Haare gerade sind", gesteht der 32-Jährige.

Ohne Cappy ist er ein anderer Mensch

Wenn er keine Kopfbedeckung trägt, sei er nicht die Person, die seine Fans kennen: "Das ist wirklich krass, weil mein Selbstbewusstsein von jetzt auf null geht. Wenn ich die Kappe nicht aufhabe, könnte ich nicht der Lombardi sein, der ich auf der Bühne bin!"

Um nicht für den Rest seines Lebens an die Schirmmütze gebunden zu sein, plant er einen Eingriff. Nach seiner anstehenden Tournee, die am 10. Februar in Hamburg startet und am 23. August im sächsischen Bad Elster endet, möchte sich der Sänger die Haare machen lassen. "Ich meine, das ist nichts, wofür man sich schämen muss", ergänzt der dreifache Vater.

Um welche Art es sich bei seinem geplanten Eingriff handelt, sagt er auf seiner Social-Media-Plattform nicht. Bei einer Haartransplantation werden Haarwurzeln chirurgisch verpflanzt, um die kahlen Stellen mit den eigenen oder künstlichen Haaren aufzufüllen.