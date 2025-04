Unter den Augen von Paris Jackson: Kein Bock auf Schauspielerei: GNTM-Kandidat muss die Koffer packen

Ausgespielt: Ein Männer-Model lässt bei "GNTM" seiner Unlust auf einen Ausflug in die Schauspielerei allzu freien Lauf - und fliegt. Die übrigen Boys und Girls genießen ihren Abstecher nach Hollywood und die Anwesenheit von Gastjurorin Paris Jackson, der Tochter des "King of Pop."

Filmreife Szenen bei "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei joyn): Auf die Models wartet dieses Mal die geballte Ladung Hollywood. Bei ihrem ersten Video-Dreh werden sie von ZDF-"Bergretter" Sebastian Ströbel (48) gecoacht. Ihren stilechten Western-Walk bewertet die Tochter des "King of Pop" Paris Jackson (27). Nur ein Kandidat will nicht mitspielen. Er hat "keinen Bock" auf Schauspielerei. Von Heidi Klum (51) erhält er statt eines Fotos ein Rückflug-Ticket nach Deutschland.

"Sogar bei Brad Pitt hat es gedauert, bis er im Flow war."

"Schauspielerei gehört auf jeden Fall zum Modeln", weiß Heidi Klum, "mit solchen Jobs macht ein Model richtig Kohle." Sie lädt TV-Star Sebastian Ströbel (48) ins Model-Penthouse ein. Der "Bergretter"-Protagonist soll den Models ein paar Schauspiel-Kniffe beibringen und sie auf einen Video-Dreh vorbereiten. Die Reaktionen auf den Ausflug ins Schauspielfach fallen unterschiedlich aus. Während Eliob (29) von einer dramatischen Rolle träumt, scheint Ethan (19) der Schauspielerei nichts abgewinnen zu können. In Vierergruppen studiert Ströbel mit den Models ihre Rollen. Ethan schnappt sich die Rolle des Genervten, "weil ich meistens genervt bin." Der Düsseldorfer weiß außerdem: "Naturtalente sind unter Schauspielern selten. Sogar bei Brad Pitt hat es gedauert, bis er im Flow war."

"Ich glaube, ich habe Schauspieler gecastet."

In uriger Berglandschaft sollen sich die Models zum ersten Mal vor laufender Kamera beweisen - kritisch beäugt von Heidi und Sebastian Ströbel. Gleich die erste Gruppe um Svenja (24), Eva (26), Jannik (22) und Faruk (21) ruft Begeisterungsstürme bei den Juroren hervor. Vor allem der impulsive Faruk kann in der emotionalen Gruppenszene glänzen. Auch Canel (26) und Aaliyah (22) können überzeugen. Kevin (24) zeigt erneut, warum er zu den Staffel-Favoriten zählt. Erfreut ruft Heidi aus: "Bravo! Ich glaube, ich habe Schauspieler gecastet."

"Habe keinen Bock mehr, hier zu sein."

Doch dem ist nicht so, wie einige der folgenden Gruppen belegen. Nicht nur Eliob und Samuel (23) gehören zu den Schwächeren. Schon vor dem Dreh zetert Großstadtmensch Ethan angesichts der puren Natur um ihn herum: "Ich habe keinen Bock mehr, hier zu sein." Auch nach dem Dreh schlüpft er zu einhundert Prozent in die Rolle des Genervten: "Ich mag Schauspielern überhaupt nicht. Ich wusste von Anfang an: Ich habe gar keinen Bock drauf."

"Ich bin über Ethan echt entsetzt."

Heidi macht Ethans "motziger Vibe" nahezu sprachlos: "Ich finde es schade, dass du da so rangehst." Im Jury-Austausch mit Sebastian Ströbel ist die erfahrene Model-Mama regelrecht schockiert: "Was für eine schlechte Einstellung. Auch, das vor uns so zu zeigen. Ich bin über Ethan echt entsetzt." Der lässt sich gegenüber den anderen Models weiter über Heidi aus: "Wenn sie Spaß am Schauspielern hat, gut für sie." Die Models sind sich einig, dass Ethan seine Unlust nicht hätte so zeigen sollen.

Leni Klum erfüllt Eva "größten Traum"

Nach dem turbulenten Ausflug in die Schauspielerei geht es für die Girls "um den Job, den alle von uns wollen", so Zoe (19): eine bundesweite Kampagne für das italienische Wäsche-Label "Intimissimi." Im Casting laufen die Kandidatinnen u.a. vor Leni Klum (20), die gemeinsam mit ihrer Mutter den Look der vorherigen Kampagne prägte. Unter die letzten Fünf schaffen es Josy (19), Eva (26), Zoe, Dauer-Abräumerin Daniela (20) und Lisa (19). Am Ende setzt sich überraschend Eva durch. Die Berlinerin bricht auf der Stelle in Tränen aus: "Mein größter Traum ist gerade in Erfüllung gegangen."

Josy ist Paris Jacksons Favoritin beim Cowgirl-Walk

Eine weitere hollywoodreife Kulisse wartet beim Cowboy und -girl-Walk auf Heidis Kandidatinnen und Kandidaten. In Cowboy- und -girl-Outfits sollen sie die mit Pfützen übersäte Hauptstraße einer typischen Wild-West-Stadt zu ihrem Catwalk machen. Zur Jury gehört neben Heidi und Sebastian Ströbel die Tochter des "King of Pop", Model, Schauspielerin und Sängerin Paris Jackson. Den Walk meistern die Models allesamt gut. Kevin und Moritz (19) lassen ihre Sixpacks aufblitzen, Josy und Zoe stechen ebenfalls heraus: "Josy, dein Walk war der beste heute. Geschwindigkeit, Taktgefühl und Look - du warst in den richtigen Momenten lässig, aber auch stark in deiner Haltung", so Paris Jackson.

"Das war ein bisschen blöd."

Nach dem geglückten Cowboy-Walk schlagen die Leistungen beim Video-Dreh dieses Mal umso mehr zu Buche. Das betrifft vor allem Ethan. "Ich habe mitbekommen, wie sehr du dich gewehrt hast", so Sebastian Ströbels Kritik. "Du hast gesagt, du hättest keinen Bock. Das war ein bisschen blöd." Heidi pflichtet bei: "Am Ende des Tages suche ich ein Allroundtalent, ein Topmodel. Und ich muss jetzt auch etwas sagen, was ich gar nicht gern mache: Ethan, ich habe heute leider kein Foto für dich." Alle übrigen Models stehen in der nächsten Runde.