Unter anderem Rassismus-Vorwürfe: Kritik an Taylor Swifts Album kam größtenteils von Fake-Accounts

Eine neue Untersuchung kam zu dem Ergebnis, dass Tausende Beiträge über das aktuelle Album von Taylor Swift von Fake-Accounts stammten: Bots streuten Verschwörungstheorien - von angeblicher Nazi-Symbolik bis hin zu Rassenvorwürfen - die allerdings echte Nutzerinteraktionen generierten.
Wenn Superstar Taylor Swift (35) ein neues Album veröffentlicht, ist das immer ein riesiges Ereignis, nicht nur in der Popwelt. Es dauert nicht lange und die Einzelheiten der Songs werden von Fans und Kritikern online analysiert und bewertet. Diese Diskussionen beziehen sich oft auf Songtexte und versteckte Botschaften darin.