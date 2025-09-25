Unter anderem mit Serkan Yavuz: Vierte Staffel Das große Promi-Büßen: Start und Promis sind bekannt

"Das große Promi-Büßen" geht in eine neue Runde. Jetzt steht fest, wann die vierte Staffel startet und welche Stars sich ihren Sünden stellen werden.
Es ist wieder Zeit für Olivia Jones (55) und ihre "Runde der Schande": Das Reality-Format "Das große Promi-Büßen", in dem Promis mit ihrem Fehlverhalten und Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit konfrontiert werden, geht in die vierte Staffel. Joyn hat nun verkündet, dass die neuen Folgen ab Donnerstag, 23. Oktober, kostenfrei auf dem Streamingdienst starten. Am 30. Oktober wird ProSieben dann im linearen TV die ersten vier Episoden ab 20:15 Uhr zeigen. Wer sind die büßenden Promis?