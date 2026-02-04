Herzinfarkte, Medikamente, Diagnosen: In der medizinischen Forschung gilt der männliche Körper bis heute als Maßstab. Fünf Beispiele zeigen, wie der Gender Health Gap entsteht und Frauen ganz konkret darunter leiden.
Jedes Kind weiß, dass die Körper von Frauen und Männern unterschiedlich sind. In der medizinischen Forschung allerdings wurde und wird dieser Unterschied in vielen Bereichen ignoriert. Der sogenannte Gender Health Gap benennt dieses Phänomen. Das Ergebnis: Frauen werden häufiger falsch diagnostiziert, schlechter behandelt, erleben mehr Nebenwirkungen und leben gefährlicher.