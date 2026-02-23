Unsichere Handschellen?: Schlüssel-Replikat für 10 Euro im Netz – Polizei sieht dennoch keine Gefahr

Ein in Bayern gefasster Drogenhändler öffnet seine Handschellen und flieht. Dasselbe Modell ist auch Baden-Württemberg im Einsatz. Die Gewerkschaft erklärt die Gründe.
Ein Mann wird wegen eines Drogendelikts festgenommen und in Handschellen gelegt. Kurz darauf gelingt ihm die Flucht. Die Handschellen hat er mit einem Nachschlüssel geöffnet, den er sich zuvor offenbar im Internet besorgt hatte. Der Fall, der Mitte Februar in Bayern Aufregung verursacht hat, könnte sich nach Recherchen unserer Zeitung in ähnlicher Form auch in Baden-Württemberg ereignen. Denn die Landespolizei verwendet dieselben Handschellen wie die Kollegen in Bayern: das Modell Nr. 9 des deutschen Herstellers Clejuso.