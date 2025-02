Von der Art Karlsruhe zurück zeigt die Galerie Thomas Fuchs Neues von Stephan Jung. Und es gibt noch mehr Tipps.

Katharina Grosse im Kunstgebäude

Weithin sichtbar künden die Fahnen vor dem Stuttgarter Kunstgebäude von einem besonderen Ereignis unter der Kuppel. Von 11. April an ist hier die Große Landesausstellung mit Werken der Malerin Katharina Grosse zu sehen – die Vorbereitungen für die Ausstellung der Staatsgalerie Stuttgart laufen auf Hochtouren. Klar ist jetzt schon: Die international gefeierte Katharina Grosse wird auch neue, eigens für die Räume im Kunstgebäude entwickelte Werke zeigen.

Lesen Sie auch

Linienscharen öffnen den Koffer

Zum Vormerken: Immer wieder sorgt die der Zeichnung verpflichtete Gruppe Die Linienscharen für einen bemerkenswerten künstlerischen Schulterschluss. Aktuell ist man mit dem Projekt „Aus dem Koffer – Zeichnungen auf Reisen“ unterwegs. Im Württembergischen Kunstverein Stuttgart (Glastrakt) schließt sich – nach Stationen in Hamburg, Köln und Berlin – am 15. März der Kreis. Von 14 Uhr an sind die Arbeiten aus dem Stuttgarter Koffer ausgelegt, um 15 Uhr folgen die Werke aus dem Kölner Koffer.

Stephan Jung bei Thomas Fuchs

Kaum zurück von der Kunstmesse Art Karlsruhe, zeigt die Stuttgarter Galerie Thomas Fuchs in ihren Räumen in der Augustenstraße 63 (Eingang im Hinterhof) in einer am Freitagabend eröffneten Schau neue Bilder des in Berlin lebenden Stuttgarter Malers Stephan Jung. Die kühle Hallenatmosphäre unterstreicht noch Jungs Spiel mit der Balance zwischen technoiden Formationen und fein verwobenen Farbfeldern. An diesem Samstag, 1. März, ist die Galerie von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Lockruf ins Kunstmuseum

Nur noch wenige Tage – dann beginnt im Kunstmuseum Stuttgart die Jubiläumsausstellung „Doppelkäseplatte“. 100 Jahre Städtische Kunstsammlung und 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart sind zu feiern – und schon jetzt lockt auf der Glasfassade des Kunstmuseum-Kubus’ am Schlossplatz ein feiner Zusatz: „Eintritt frei“. Nicht nur am Eröffnungswochenende 8. und 9. März, offene Türen für alle gibt es bis zum 12. Oktober. Bemerkenswert zudem: Am 8. März geben ganz unterschiedliche Stuttgarter Chöre Geburtstagsständchen.

Marco Pando in der Wunderkammer

Für junge Kunst ist Bad Cannstatt eine wichtige Bühne. Aktuell zeigt Marco Pando, Stipendiat der internationalen Künstlerfördereinrichtung Akademie Schloss Solitude, in der Wunderkammer (Badstraße 32) neue Arbeiten. Pando, erfährt man, beschäftigt sich mit der „invasiven Natur menschlichen Einflusses auf seine Umwelt“. Zu sehen ist etwa, wie Pando aus Glas, Metall und Blei eine „offene futuristische Stadt“ konstruiert, „die mit der Idee einer toxischen und wilden Architektur spielt“. Die Öffnungszeiten? „Rund um die Uhr.“