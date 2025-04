In Stuttgart ist wieder Art Alarm an diesem Samstag und Sonntag. Doch es gibt noch mehr zu entdecken.

Hat Kunst mit Aliens zu tun?

Was, wenn Kunst von Außerirdischen stammt? Dann, so verspricht die Ausstellung „Das Universum zwickt zurück“ im Kunstbezirk (Sieglehaus in Stuttgart-Mitte), braucht es Künstlerinnen und Künstler „wie Joachim Stallecker und c/o:k“, um die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Am Freitagabend eröffnet, ist die Schau mit Werken unter anderen von Uli Gsell, Peter Assmann und Claudia Dietz von diesem Samstag, 5. April, an zu sehen. Auch schön: „Anstatt eines Kunstkatalogs wird k-UFO den ersten Alien-Kalender mit den Teilnehmenden herausgeben.“

Lesen Sie auch

Im Kunstbezirk neu zu sehen: Szenerie von Ursula Guttmann Foto: E. Grebe

Wann ist Art Alarm?

An diesem Samstag (11 bis 20 Uhr) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) ist Galerienrundgang in Stuttgart. 22 Galerien sind beim Frühjahrs-Art Alarm dabei, und auch an diesem Samstag gibt es um 11 Uhr Eröffnungen. Daniel Cherbuin gilt eine Schau in den neuen Räumen der Galerie von Braunbehrens in Vaihingen (Kupferstraße 40-46), die Fotografin Andrea Grützner ist bei Hartmann Projects (Liststraße 28/1) zu Gast, für den Bildhauer Ulrich Henn engagiert sich die Galerie Andreas Henn (Wagenburgstraße 4), und dem Künstlerkollektiv atelierJAK sowie Christian Wulffen widmet sich die Galerie Michael Sturm (Christophstraße 6).

Bei Hartmann: Werke von Andrea Grützner aus der Serie „Erbgericht“ Foto: Andrea Grützner

Kann man zu Bildern tanzen?

Fünf Führungsangebote gibt es zum Galerienrundgang, und auch dies ist noch nicht alles. An diesem Sonntag, 6. April, will Jan Demoulin in Marko Schachers Raum für Kunst (Blumenstraße 15) um 15 Uhr und um 17 Uhr mit zwei verschiedenen Performances auf die aktuell präsentierten Bilder von Jan Jansen und Klaus Fischer reagieren „und temporäre Assemblagen erschaffen“.

Wer ist neu im Künstlerinnen-Bund?

Angelika Pazidis, Christiane Wilhelmielis Vermeiren, Lu Grompone und Susanna Lakner sind neue Mitglieder im Bund Bildender Künstlerinnen Württembergs. Neue Arbeiten sind noch an diesem Samstag und Sonntag (jeweils 14 bis 18 Uhr) in der Schau „New“ im Atelierhaus (Eugenstraße 17) zu sehen.

Was macht der Krieg mit Kindern?

An diesem Samstag und Sonntag präsentiert die Staatsgalerie Stuttgart Werke, die im Rahmen des Projektes „Krieg – Ökologie – Zukunft“ (Kooperation mit dem Familienzentrum für Bildung und Kultur Stuttgart) entstanden sind. Die Werke von Kindern und Jugendlichen, darunter junge Menschen mit Fluchterfahrungen aus der Ukraine, „lassen“, betonen die Verantwortlichen, „das Unsichtbare sichtbar werden“ – als „Aufruf, nicht wegzusehen, sondern zu handeln“.