Tübingens Kunsthallenlegende Götz Adriani ist zurück in der ersten Reihe der europäischen Kunst. Was es noch zu entdecken gibt? Hier sind unsere Tipps.

Von Braunbehrens jetzt in Vaihingen

Neustart in Vaihingen: Nach zehn Jahren in der Rotebühlstraße 87 im Stuttgarter Westen ist die Galerie von Braunbehrens nun in der Kupferstraße 40-46 in Stuttgart-Vaihingen zu finden. Dort will man „museale Einzelausstellungen international erfolgreicher Künstler“ ausrichten und das „Spektrum der Galerie durch die Aufnahme junger Nachwuchstalente und neuer Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst“ erweitern. Den ersten Auftritt zum Neustart aber bietet ein Auswärtsspiel – mit neun weiteren Stuttgarter Galerien ist die Galerie von Braunbehrens von 20. bis zum 23. Februar bei der Kunstmesse Art Karlsruhe dabei.

Stuttgarter Akzente in Karlsruhe

A propos Art Karlsruhe: 15 Galerien können dort von 20 bis 23. Februar unter der Flagge „Re:Discover“ Künstlerinnen und Künstler vorstellen, deren Werk sie besonders wichtig finden und das (bisher) doch nicht die erhoffte Anerkennung bekommt. Die Stuttgarter Sammlung und Galerie Ammann stellt die Malerin Andrea Eitel vor, die feine Fadenwelt von Niko Grindler präsentiert die Galerie Imke Valentien, die Exo Gallery vertraut Beate Christine Winkler, und Michael Sturm zeigt über seine Wiener Galerie Sturm & Schober Arbeiten von Paul Thuile.

Götz Adriani und die Sammlung Scharf

Große Ereignisse kündigen sich in der Kunst mit deutlichem Vorlauf an. So gilt auch der umfassenden Präsentation der Sammlung Scharf in der Alten Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin im Herbst dieses Jahres und im Kunstpalast Düsseldorf zu Beginn 2026 schon jetzt viel Aufmerksamkeit. Mittendrin: Götz Adriani. Der Gründungsdirektor der Kunsthalle Tübingen bearbeitet das einmalige Konvolut von Claude Monet, Paul Cézanne oder Pablo Picasso bis hin zu Sam Francis, Daniel Richter und Katharina Grosse kunstwissenschaftlich.

Eröffnung im Künstlerhaus Stuttgart

Was für eine Welt schafft die industrialisierte Menschheit? Dieser Frage gehen Jeremy Bolen und Brian Holmes im Künstlerhaus Stuttgart in ihrem Langzeitprojekt „Atmosphäre“ nach. An diesem Samstag, 25. Januar (19 Uhr) wird der Konzeptteil „Earth Time“ eröffnet. Und wer immer noch denkt, der Klimawandel spiele sich im Irgendwo ab, wird von Bolen und Holmes mit Kartografien des Neckartals überrascht – und der Frage: „Wie wird diese besondere Topografie mit den atmosphärischen Turbulenzen des Anthropozäns interagieren?“ Parallel eröffnen Tamarind Rossetti & Stephen Wright eine Schau mit „Anti-Landkarten“ der Stuttgarter Künstlerin Carmen Weber.