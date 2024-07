Warum die Stuttgarter Künstlerin Ülkü Süngün in Istanbul arbeiten kann und dieser Samstag ein besonderer Kunst-Tag ist? Wir klären es in unseren Kunsttipps.

Das Publikum kann die Schuhe schnüren – es gibt viel zu sehen in Stuttgart.

Ülkü Süngün nach Tarabya

Ein „Glückwunsch!“ geht an die Stuttgarter Installations- und Konzeptkünstlerin Ülkü Süngün. Von 1. Oktober 2024 bis zum 31. Januar 2025 kann Süngün, die sich in ihrem Werk immer wieder mit Fremdheit und Ausgrenzung beschäftigt, in der Kulturakademie Tarabya in Istanbul arbeiten. Finanziert werden die Stipendien vom Auswärtigen Amt. Das Goethe-Institut trägt die kuratorische Verantwortung für das Residenzprogramm.

Lesen Sie auch

Vielfalt bei Frölich

Das Kunsthaus Frölich (Oswald-Hesse-Straße 98) knüpft an die Tradition der Querschnitt-Sommerausstellungen an. „Arbeiten auf Papier – Klassische Moderne & Contemporary“: Das klingt nach Vielfalt und Entdeckerfreude. Umso mehr, als sich zwischen prominenten Namen wie A.R. Penck oder Cornelius Völker auch Fritz Ruoff oder Heinrich Wildemann finden. Eine eigene Eröffnung gibt es nicht, aber einen Starttermin: Los geht es am Dienstag, 16. Juli, 9.30 Uhr.

Moritz Schleime bei Fuchs

Malerei als „bunter Rausch an Symbolik“? Auf jeden Fall dienen dem Berliner Maler Moritz Schleime Musik, Literatur und die Popkultur als immerwährende Inspirationsquelle. „Morning Glory (Nur der frühe Vogel fängt den Wurm)“ heißt denn auch viel versprechend eine Schau mit neuen Werken von Moritz Schleime in der Galerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a). Am Freitagabend eröffnet, ist die Ausstellung an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Çetin Gültekin liest im Kunstverein

Noch bis zum 1. September zeigt der Württembergische Kunstverein Stuttgart (Kunstgebäude am Schlossplatz) die empfehlenswerte Ausstellung „Three Doors“ zu den rassistisch motivierten Morden 2020 in Hanau. An diesem Samstag um 19 Uhr lesen Çetin Gültekin, Bruder des ermordeten Gökhan Gültekin, und Mutlu Koçak aus ihrem Buch „Geboren, aufgewachsen und ermordet in Deutschland. Das zu kurze Leben meines Bruders Gökhan Gültekin und der Anschlag von Hanau“. Çetin Gültekin betont: Wir sind nicht „die Anderen“, wir sind ein Teil der deutschen Gesellschaft. Bereits um 14 Uhr am Samstag ist Çetin Gültekin bei einer Führung durch die Ausstellung dabei.

Bretonisches bei Lauffer

Bretonische Töne und Farben in der Galerie Lauffer in Stuttgart (Reinsburgstraße 178a). Am Freitagabend mit Worten von Patrick Jourdan, ehemaliger Direktor des Kunstmuseums Morlaix und des Fonds Hélène & Edouard Leclerc eröffnet, sind die Bilder von Stéven Pennanéac’h an diesem Samstag von 11 bis 16 Uhr zu sehen.