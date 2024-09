Stuttgart nimmt Anlauf auf den Galerienrundgang Art Alarm am 21. und 22. September. Was es jetzt schon zu entdecken gibt? Hier sind unsere Tipps.

Lauffer und Valentien in Berlin

Den aktuellen Umzugs-Angeboten Berlins folgt die Stuttgarter Galerie Lauffer nicht. Mit Arbeiten von Noemi Strittmatter, Elisa Lohmüller und Fancheng Xu ist sie dennoch an der Spree präsent – auf der Kunstmesse Positions. Ebenfalls bis Sonntag auf der Positions: die Galerie Imke Valentien. Nächste Woche geht es für Zeno Lauffer und Imke Valentien flugs zurück nach Stuttgart – beide Galerien sind beim Galerienrundgang Art Alarm am 21. und 22. September dabei.

Heiko Schäfer in der Kunststitftung

Scheinbar eine Zeitreise ist aktuell in der Kunststiftung Baden-Württemberg (Gerokstraße 37) zu erleben. Tatsächlich aber beleuchten die Szenerien des Stipendiaten Heiko Schäfer die Gegenwart in der Textilindustrie. An diesem Samstag ist die Schau von 11 bis 14 Uhr geöffnet – und zeigt genau dies: die „Realabstraktion der Ungleichheit“.

Heiko Schäfer, aus „Die Arbeit in und an Aufmachungen“ Foto: Schäfer/VG Bild Kunst

Stuttgarter Künstlerbund feiert

Großer Abend für den Stuttgarter Künstlerbund: Mit der Schau „Auftakt“ eröffnet der Stuttgarter Künstlerbund an diesem Samstag um 19 Uhr seine erste Ausstellung im sanierten Kunstgebäude am Schlossplatz. Zu sehen: 54 Werke von 54 Mitgliedern.

Neues von Kinga Su

Jüngst noch auf der Kunstmesse Enter Art Fair in Kopenhagen zu Gast, zeigt die Exo Gallery nun in Stuttgart (Silberburgstraße 145A) neue Collagen von Kinga Su. Für Galeristin Ilona Keilich sind diese Werke „Kommentare zur Fragilität der Wahrheit“. Am Freitag eröffnet, ist die Schau an diesem Samstag von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

In der Exo Gallery; Kinga Sus „Straight and then“ Foto: Kinga Su/Exo Gallery

Josephine Meckseper bei Hauff

Auch mit an der Spitze der internationalen Gegenwartskunst bleibt die in New York lebende Installationskünstlerin Josephine Meckseper Stuttgart und der Galerie Hauff treu. In dieser Woche war Meckseper für die Präsentation neuer Werke in der Paulinenstraße 47. Allein der Titel der am Freitag eröffneten Schau deutet die vielen Ebenen der Arbeiten an: „Babysäbelzahntigervollkaskoversicherungsantragsstellungsurkunde“. Schauen kann man wieder am kommenden Dienstag von 13 bis 18 Uhr.

Simons-Eröffnung bei Schlichtenmaier

Malen mit fotografischen Mitteln? Die Stuttgarterin Luzia Simons hat dies in ihren Blumenstilleben perfektioniert. An diesem Samstag um 14 Uhr eröffnet die Galerie Schlichtenmaier am Stammsitz Schloss Dätzingen die Simons-Schau „Über die Vergänglichkeit hinaus“.