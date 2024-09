1 Kunstvermittlerin Sara Dahme freut sich auf ihre Touren beim Galerienrundgang Stuttgart Foto: Sara Dahme

25 Jahre Galerienrundgang Stuttgart, 25 Jahre Art Alarm – an diesem Samstag und Sonntag wird gefeiert in Stuttgart. Wer? Wo? Und wie? Hier gibt es Antworten.











Link kopiert



25 Jahre Galerienrundgang Stuttgart, 25 Jahre Art Alarm – an diesem Samstag (11 bis 19 Uhr, von 20 Uhr an Jubiläumsabend im Stadtpalais) und Sonntag (11 bis 18 Uhr) sind 21 Galerien dabei. Zudem in Stuttgart zu Gast: die britisch-amerikanische Künstlerin Sarah Morris.