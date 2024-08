Eine wirkliche Sommerpause gibt es für die Kunst in Stuttgart nicht. Wer macht was? Hier sind unsere Tipps.

Stuttgarter Farben in Berlin

Die Stuttgarter Galerie Lauffer (Reinsburgstraße 178a) bleibt in der Offensive. Erstmals nimmt die Galerie in diesem Herbst an der Kunstmesse „Positions“ auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin teil. Vom 12. bis zum 15. September zeigt Lauffer im Hangar 7 Arbeiten von Noemi Strittmatter, Elisa Lohmüller und Fancheng Xu. Auch Galeristin Imke Valentien (Liststraße 28/1) hisst auf der Messe in Berlin die Stuttgart-Flagge.

Galerie Abt Art öffnet wieder

Die Galerie Abt Art in Stuttgart-Möhringen (Rembrandtstraße 18) meldet sich nach einer Sanierungspause zurück. Am Donnerstag, 15. August, um 18 Uhr wird das „druckfrische Leporello“ der Preisträgerin der Karin Abt-Straubinger Stiftung, Chiharu Koda, präsentiert – im Studio 57A (Eingang über die Galerie). Koda, 2020/2021 Stipendiatin an der Kunstakademie Karlsruhe in der Bildhauerklasse von Stephan Balkenhol, schafft „Zeitmaschinen und Erinnerungsobjekte“.

Heimspiel für Thomas Müller

Noch bis zum 25. August ist die Schau zum Sparda Kunstpreis Kubus mit Werken von Thomas Müller, Gabriela Oberkofler und Jürgen Palmtag im Kunstmuseum Stuttgart zu sehen, schon kündigt die dem Zeichner verbundene Stuttgarter Galerie Michael Sturm ein Wiedersehen mit Werken des frisch gekürten Kubus-Preisträgers Thomas Müller an: „Wir freuen uns, die Werke von Thomas Müller in unserer Ausstellung ,reziprok’ vom 21. September an präsentieren zu dürfen“.

Obertonkonzert in der Gedok

Warum nicht mal Besonderes vormerken: Am Donnerstag, 12. September, um 20 Uhr bittet die Künstlerinnengemeinschaft Gedok (Hölderlinstraße 17) zum Obertonkonzert mit Daniel Bachmann und Andreas Prescher. Angekündigt: „Klänge für die Seele“.

Art Alarm mit Ministerin

21 Stuttgarter Galerien öffnen am 21. und 22. September ihre Türen für einen ganz besonderen Galerienrundgang Art Alarm. Gefeiert wird das 25-jährige Bestehen des Rundgangs – mit viel Kunst und einem Jubiläumsempfang am Samstag, 21. September, im Stadtpalais. Dort lockt zudem die Debatte „Elitäre Spielwiese oder kulturelles Muss? Galerien als Orte des Kunsterlebens“. Auf dem Podium: Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Staatsgaleriedirektorin Christiane Lange, Anne Vieth, Leiterin, Mercedes-Benz Art Collection, und der Berliner Galerist Kristian Jarmuschek, Vorsitzender im Vorstand des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler.