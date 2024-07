Warum nicht mal Nizza aufmischen? Können wir schon die Art-Alarm-Stiefel schnüren? Wir fragen nach.

Sind Rennräder Kunst?

Sind klassische Rennräder Skulpturen? Ihrer Magie spürt der Stuttgarter Verleger, Fotospezialist und Kurator Markus Hartmann nach der Schau „Che bellezza – Die schönsten Rennräder kommen aus Italien!?“ im Jahr 2023 nun abermals nach. Nicht in Stuttgart, sondern in Nizza. An diesem Sonntag, 21. Juli, endet dort die Tour de France – und Stuttgart ist dabei. Wie das? Die Galerie VogelArt aus München hat am Dienstag ihren neuen Raum in Nizza eröffnet – mit der von Markus Hartmann und dem Stuttgarter Fotografen Niels Schubert erarbeiteten und durch die Hamburger K.S. Fischer Stiftung unterstützten Schau „Tour de Cyclistes“.

Die Kunstakademie macht auf

Was ist der „Rundgang“ der Kunstakademie Stuttgart? Eine der besten Möglichkeiten, junge Kunst zu entdecken. Am Freitag eröffnet, locken weit offene Akademietüren an diesem Samstag und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Und: Parallel zum Rundgang werden auf dem Campus Weißenhof auch die Diplom- und Masterarbeiten der Architektur- und Designstudiengänge sowie Abschlussarbeiten der Bildenden Kunst und des Künstlerischen Lehramts gezeigt.

DAAD-Preis für Jerry Ahn

Viel beachtet ist der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes für hervorragende künstlerische Leistungen von ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen. An der Kunstakademie Stuttgart geht die mit 1000 Euro dotierte Ehrung an Jerry Ahn aus Seoul. Übergeben wurde sie am Freitag bei der Rundgang-Eröffnung.

Art Alarm mit Jubiläum

Nach dem Schulterschluss öffentlicher Ausstellungsbühnen für das aktuelle Projekt „Sommer der Künste“ ist vor dem gemeinsamen Auftritt von 22 Stuttgarter Privatgalerien zum Galerienrundgang Art Alarm am 21. und 22. September. Anlass zum Feiern bietet ein Jubiläum: 25 Jahre Art Alarm.

Wie wirkt „Racial Profiling“?

Aus Sicht von Iris Dressler und Hans D. Christ, Direktoren des Württembergischen Kunstvereins, gibt es auf den Freiflächen vor dem Württembergischen Kunstverein Stuttgart (Kunstgebäude am Schlossplatz) polizeiliche Überprüfungen unter klaren Rastervorgaben. Gibt es dieses „Racial Profiling“, was ist es und wie wirkt es? Am Dienstag, 23. Juli, diskutieren dies im Rahmen der Sonderschau „Three Doors“ über die rassistisch motivierten Morde in Hanau 2020: Mohamed Amjahid, Newroz Duman und Mersedeh Ghazaei. Die Moderation hat Iris Dressler. Beginn im Glastrakt ist um 19 Uhr.