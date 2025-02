Was hat der einstige Wahlspruch „Willy wählen“ mit Kunst zu tun? Oder eine Reise in die Schweiz? Oder auch nur due Fahrt nach Karlsruhe? Hier sind unsere Kunsttipps.

Karin Abt-Straubinger fördert

Noch bis zum 21. Februar ist die Stuttgarter Galerie Abt Art (Möhringen, Rembrandtstraße 18) Bühne für den 2024 an Studierende der Kunstakademie Stuttgart vergebenen Walter-Stöhrer-Preis für Grafik mit Werken von Preisträgerin Carmen Weber sowie von Shanon Guth und Sara Hernández. Schon gilt der Blick von Karin Abt-Straubinger erneut jungen Künstlerinnen und Künstlern. Max van Dorsten und Haakon Neubert sind neue Stipendiaten der Karin Abt-Straubinger Stiftung – und arbeiten nun drei Monate im Atelier der Stiftung. Beide sind Meisterschüler von Cornelius Völker an der Kunstakademie in Münster (Westfalen). Auch ihren Arbeiten wird eine Schau in der Galerie Abt Art gelten.

Zehn Galerien auf einen Streich

Zehn Stuttgarter Galerien nehmen vom 20. bis zum 23. Februar an der Kunstmesse Art Karlsruhe teil. „Ein tolles Signal für die Kraft und die Vielfalt am Kunststandort Stuttgart“, sagt Kay Kromeier, Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst. Da passt es, sich das Datum für den nächsten Galerienrundgang in Stuttgart vorzumerken: Am 5. und 6. April laden mehr als 20 Galerien zu neuen Ausstellungen und Blicken hinter die Galeriekulissen.

Volker Hinz bei Hartmann Projects

Wer war nochmal der Mann mit dem Cowboyhut? Und – warum sind da nur Männer zu sehen? Antworten gibt von diesem Samstag, 15. Januar, an die Schau „EinBlick – Als Willy Brandt Bundeskanzler war . . .“ mit Volker Hinz’ Fotos der Politspitze der Bundesrepublik Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren in den Räumen von Hartmann Projects (Liststraße 28/1). Von 14 bis 18 Uhr sind die Türen von Angelika und Markus Hartmann am Samstag geöffnet.

Licht-Debatte im Schauwerk

Seit den 1960er Jahren ist Licht als Material für die künstlerische Produktion unverzichtbar. Ein Panorama internationaler Gegenwartskunst mit Licht zeigt aktuell das Museum Schauwerk in Sindelfingen (Eschenbrünnlestraße 15). Wie aber bewahrt man diese Arbeiten und wie behält man die unterschiedlichen technischen Anforderungen im Blick? Dies ist das Thema einer Debatte im Schauwerk an diesem Sonntag, 16. Februar, um 11.30 Uhr. Mit dabei: Andreas Beitin, Direktor Kunstmuseum Wolfsburg, Adrian Kowanz, Kurator Estate Brigitte Kowanz, und Jonathan Debik, Restaurator im Schauwerk.

Susanne von Bülow in der Oberwelt

Die für die Stuttgarter Zeichnerin Susanne von Bülow typischen Allegorien, Topoi und Figuren zeigen sich eher zurückhalten. Nun aber scheint der Wind über und durch die Bildwelt Von Bülows zu fegen. Das Ergebnis ist nach der Eröffnung im Kunstverein Oberwelt (Reinsburgstraße 93) am Freitag, 14. Februar, noch bis 1. März zu sehen – wieder am Montag, 17. Februar, von 21.30 bis 24 Uhr. Treffender Titel der Schau: „Windzeit“.

Mit Shek und Putze in die Schweiz

Kann man mit der Kunst eigentlich auch mal bei gemeinsamer Anstrengung entspannen? Klar – bei jedem Ausstellungsbesuch, könnte man antworten. Noch schöner aber ist vielleicht das Angebot, vom 30. August bis zum 6. September dabei zu sein, wenn der Stuttgarter Maler und Holzschneider Abi Shek und der Stuttgarter Objektkünstler Thomas Putze im schweizerischen Sils das Arbeiten im Holzdruck beziehungsweise mit Natursteinen anbieten. Der durch das evangelische Jugendwerk Württemberg getragene Silserhof bietet hierfür ideale Voraussetzungen. Mehr unter: www.silserhof.ch .