Stuttgart bietet: Tierisches in der Exo Gallery, weitere Foto-Höhenflüge bei Hartmann-Projects, Kochen als Kunst in der ifa-Galerie und mehr. Wir haben die Tipps.

Fußball gibt es am Abend. An diesem Samstag etwa spielt Deutschland im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Dänemark. Aber: Mit unseren Tipps gehört der Samstag der Kunst.

Eröffnung bei Hartmann Projects

Kunst mit Fotografie wird in Stuttgart immer wichtiger. Ein Signal: Die Staatsgalerie zeigt mit „Transformation“ die Hauptschau zum kommenden Fotosommer. Die Saat des Projektes „The Gällery“ geht auf. Mit vorne dran mit ihren Ausstellungen und Büchern sind Angelika und Markus Hartmann (Hartmann Projects, Liststraße 28/1). Ihren Beitrag zum Fotosommer Stuttgart eröffnen sie an diesem Samstag – „mit den City Diary-Fotos und Büchern von Peter Bialobrzeski“. Und Fußball? Markus Hartmann beruhigt: „Die Zeit wurde bewusst so gelegt, dass abends alle noch den aktuell beliebten Volksbelustigungen nachgehen können!“ – auf 16 bis 18 Uhr.

„Karneval der Tiere“ in der Exo Gallery

Bereits am Freitag eröffnet worden ist die neue Ausstellung in der Exo Gallery in Stuttgart-Mitte (Silberburgstraße 145 A) mit Werken von Matthias Garff. Der Titel „Karneval der Tiere“ verspricht viel Lebendigkeit. „Garffs Skulpturen“, schreibt Galeristin Ilona Keilich, „erwecken die Welt der Vögel zum Leben und lassen uns in eine Welt eintauchen, die von Farbe, Form und Bewegung geprägt ist“. An diesem Samstag ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Vormerken: Am 12. Juli spielt die gefeierte junge Pianistin Elisabeth Namchevadze in der Exo Gallery – in einer Kooperation mit Steinway & Sons.

Mussner-Finale in der Galerie Fuchs

Ungewohntes war in den vergangenen Wochen in der Galerie Thomas Fuchs in Stuttgart (Reinsburgstraße 68 A) zu sehen. Eigentümlich nahe und doch auf Distanz bedachte Holzskulpturen des Balkenhol-Meisterschülers Hannes Mussner bevölkerten die Ladengalerie. Noch an diesem Samstag (11 bis 16 Uhr) ist die Ausstellung „Materia“ zu sehen – und unbedingt den Besuch wert.

Ifa-Galerie: Kochen ist Kunst

Wo stehen alle zusammen, reden scheinbar durcheinander und doch miteinander? Richtig – in der Küche. In eine Küche verwandelt sich von kommenden Montag, 1. Juli, an bis zum 11. Juli auch die Ifa-Galerie Stuttgart (Charlottenplatz) – „in einen Treffpunkt, an dem Rezepte, Gerichte und Geschichten ausgetauscht werden können“. Angesetzt sind die Abende, zu denen auch Filmvorführungen, Diskussionsrunden, Performances und Musik gehören, jeweils von 18 bis 21 Uhr.

„Horses“-Songs bei Schacher

Finale für Jörg Mandernach und seine Schau „Platz für 1 Pferd!“ in der Galerie von Kathrin und Marko Schacher (Blumenstraße 15). An diesem Samstag ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet, von 14 Uhr an ist eine von Marko Schacher zusammengestellte Playlist zum Thema „Horses“zu hören.