Stuttgarts Kunstszene startet in das Jahr 2025. Was ist wichtig? Wer macht gerade was? Hier sind unsere Tipps.

Frisch gestartet sind Ausstellungen von Steven Black in der Galerie Thomas Fuchs (Augustenstraße 63) und von Studierenden der Kunstakademie Stuttgart in der Galerie Imke Valentien (Liststraße 28/1). Zu entdecken gibt es noch viel mehr.

Pokorny-Preis für Super Vivaz

Das für seine Installationen zu politischen Themen bekannte Stuttgarter Künstlerduo Super Vivaz (Lina und Johannes Baltruweit) erhielt am 15. Januar den mit 5000 Euro dotierten Preis der Werner-Pokorny-Stiftung. Der Preis wurde 2015 von Werner Pokorny, 2022 gestorbener Professor der Kunstakademie Stuttgart, zur Förderung von Absolventen der Akademie gestiftet.

Marc Dittrich im Kunstverein Eislingen

Im November wird Marko Schacher in seinen Ausstellungsräumen in Stuttgart (Blumenstraße 15) neue Arbeiten des Stuttgarter Objektkünstlers Marc Dittrich zeigen. Die Verbindung steht bereits: Am Freitag eröffnete Schacher im Kunstverein Eislingen (Galerie in der Alten Post, Bahnhofstraße 12) Dittrichs Einzelausstellung „Parcelle“. An diesem Samstag ist von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Ben Willikens’ Hauptrolle im Theater

„Das Bühnenbild spielt eine Hauptrolle für sich, indem es die Akteure und ihre Probleme in jedem Moment dieses zweistündigen, pausenlosen Spiels auf das zurückstutzt, was sie im Grunde sind: mitleiderregend in ihrem Versagen, erheiternd bei ihren Versuchen, sich und die anderen ihrer Wichtigkeit zu versichern.“ So hatte „Nachtkritik“-Autor Rainer Nolden im Januar 2024 den Beitrag des Stuttgarter Malers Ben Willikens für Frank Hoffmanns Inszenierung von Anton Tschechows „Möwe“ am Theater Trier skizziert. Auch Willikens’ Bühnenbild brachte die Inszenierung auf die „Nachtkritik“-Bestenliste. In Stuttgart sind Bilder von Ben Willikens aktuell in der Sammlungsneupräsentation „This is tomorrow“ der Staatsgalerie zu sehen.

„Colorama“-Finale bei Mario Strzelski

Finale für die Schau „Colorama“ mit Werken von Andrea Damp und Bodo Rott in der Galerie Mario Strzelski (Rotebühlplatz 30). An diesem Samstag, 18. Januar (13 bis 16 Uhr), ist das Gegenspiel der Raumkonstruktionen von Bodo Rott und den sich immer weiter verflechtenden Erzählungen von Andrea Damp noch einmal zu sehen. Verbindendes Element ist das Prinzip des Kaleidoskops.

Stuttgart freut sich auf Volker Hinz

Gut vormerken: Am Samstag, 15. Februar (14 bis 18 Uhr), eröffnen Angelika und Markus Hartmann in ihren Ausstellungsräumen in Stuttgart-Süd (Liststraße 28/1) passend zur vorgezogenen Bundestagswahl eine Schau mit Bildern des „Stern“-Fotografen Volker Hinz zu den Wahlkämpfen der 1970er, 1980er und 1990er Jahre. Hinz erzählt mit seinen Fotos ganz eigene Geschichten über die Politik-Stars von Willy Brandt bis Helmut Kohl.