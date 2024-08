Sommerpause in der Kunst? Neustarts in der Ifa-Galerie und im Kunstbezirk machen sie zunichte. Und die Galerie Schacher weckt bereits die Art Alarm-Lust. Hier sind unsere Tipps.

Die Kunst in Stuttgart zeigt sich offensiv politisch und scheut dabei auch Nebenwege nicht. Wir haben die Tipps für ein spannendes Kunst-Wochenende.

Koloniale Spätfolgen

„The Conflictive and Contradictory“ heißt die neue Ausstellung in der Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen (Charlottenplatz). Thema sind Brücken und Brüche in postkolonialen Gesellschaften. Zu sehen sind Werke von Tin Ayala, Parisa Babaei, Emma Ben Aziza, Maéva Conderolle, Simon Gabourg. Um tiefer einzutauchen, empfiehlt sich das Gespräch mit den Künstlerinnen und Künstlern an diesem Samstag um 16.30 Uhr. Gefeiert wird auch – von 20.30 Uhr an mit Musik der Anden, präsentiert von Mishu Tinkuy und Ismael Condoii.

Schacher feiert Joséphine Sagna

Durchaus politisch darf man auch die jetzt schon angekündigte Herbst-Ausstellung der Galerie Schacher – Raum für Kunst (Blumenstraße 15) verstehen. Angekündigt werden Bilder von Joséphine Sagna, und Katrin und Marko Schacher sind sich sicher: „Zur Eröffnung der Ausstellung ,Joséphine Sagna – Noire’ am Freitag, 13. September, um 19 Uhr, werden zahlreiche Vertreterinnen der Black Community und des Female Empowerment erwartet.“ Selbstbewusst ergänzen sie: „Die Präsentation ist sicher einer der Höhepunkte des diesjährigen Galerienrundgangs Art Alarm am 21. und 22. September.“

Mehr Putze in der Ruoff-Stiftung

Wenn die Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12) nach der Sommerpause am 1. September wieder öffnet, zeigt sich die im Rahmen von „Coming in! Das Fest für Outsider Art in Nürtingen“ von dem Stuttgarter Installationskünstler und Zeichner Thomas Putze realisierte Schau „Weg vom Fenster“ in neuem Gewand. In Workshops Putzes in Nürtingen sind neue Arbeiten entstanden, die nun Teil der Ausstellung sind. Zu sehen noch bis zum 22. September.

„Irritationen“ im Kunstbezirk

Der Bund Bildender Künstlerinnen Baden-Württemberg wagt die Sommeroffensive. Am Freitag eröffnet, präsentiert der BBK von diesem Samstag (15 bis 19 Uhr) an im Ausstellungsraum Kunstbezirk (Sieglehaus am Leonhardsplatz) die Schau „Irritationen“. Zu sehen? Werke unter anderen von Charlotte Traum, Scarlett Wölz und Silke Hemmer. Der Themenkreis entspricht dem Titel: „Reizen. Erregen. Provozieren“.

Benjamin Katz in der Leica-Galerie

Keiner kam den Stars der internationalen Gegenwartskunst in den 1970er, 1980er und frühen 1990er Jahren so nahe wie der Fotograf Benjamin Katz. Die Leica-Galerie in Stuttgart (Calwer Straße) ist jetzt Bühne für Katz’ Kunst-Momente und mehr – an diesem Samstag von 10 bis 18 Uhr.