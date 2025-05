Die beliebte Familienserie "Little House on the Prairie" (zu Deutsch: "Unsere kleine Farm") kehrt auf die Bildschirme zurück. Netflix hat für sein Reboot nun Besetzungen für die Ingalls-Familie verkündet und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Neuauflage erreicht.

Wie das Netflix-Portal "Tudum" berichtet, wurden Luke Bracey ("Elvis") und Crosby Fitzgerald ("Palm Royale") als Charles und Caroline Ingalls verpflichtet. Skywalker Hughes ("Joe Pickett") wird die älteste Tochter Mary spielen. Das Trio vervollständigt die Familie mit Alice Halsey, die bereits zuvor für die Rolle der Laura Ingalls, der Erzählerin der Serie, bekanntgegeben wurde.

Die Neuadaption von Laura Ingalls Wilders halbautobiografischen Romanen wird unter Showrunnerin Rebecca Sonnenshine ("Vampire Diaries") und CBS Studios entwickelt. Das Reboot wird als "Teil hoffnungsvolles Familiendrama, Teil epische Überlebensgeschichte und Teil Ursprungsgeschichte des amerikanischen Westens" beschrieben. Die Handlung setzt ein, als die Ingalls-Familie bereits zwei Töchter hat - Mary und Laura.

Braceys Charles Ingalls wird als vielseitiger Mann beschrieben, der "seine Frau eroberte, indem er sie drei Meilen durch den Schnee zu einem Winterball trug". Die Charakterbeschreibung zeichnet ihn als eine Mischung aus Farmer, Trapper, Zimmermann, Künstler, Poet, Musiker und begnadeten Geschichtenerzähler. "Er ist ein Optimist, aber auch ein Wanderer. Ein Suchender. Ein Mann, der stets nach grüneren Weiden Ausschau hält."

Starke weibliche Charaktere

Fitzgeralds Caroline Ingalls wird als liebende Ehefrau und praktisch denkende Mutter porträtiert, die ihrer Familie Struktur gibt. "Sie ist ruhig, geduldig und praktisch - aber mit einem Kern aus Stahl." Ihre Ehe mit Charles beschreibt die Produktion als eine Beziehung auf Augenhöhe - "etwas Seltenes im 19. Jahrhundert".

Mary Ingalls, von Skywalker Hughes verkörpert, steht im direkten Kontrast zu ihrer jüngeren Schwester Laura. Sie wird als "Regelbefolger" charakterisiert, "ruhig und studiert", die stets darum bemüht ist, die brave, gehorsame und damenhaftere Tochter zu sein. "Kurz gesagt, Laura und Mary sind wie Öl und Wasser. Beste Freundinnen und Erzfeinde. Sie lieben einander tief und intensiv."

Dreharbeiten beginnen im Sommer

Die Original-Serie "Little House on the Prairie" lief von 1974 bis 1983 und wird bis heute weltweit ausgestrahlt. Michael Landon (1936-1991) spielte darin Charles Ingalls, Karen Grassle (83) verkörperte Caroline und Melissa Sue Anderson (62) übernahm die Rolle der Mary. Melissa Gilbert (60) mimte Laura.

Die Dreharbeiten für das Netflix-Reboot sollen laut "Deadline" im Juni in Winnipeg, Kanada, beginnen. Regisseurin Sarah Adina Smith wird die erste Episode inszenieren.

Der australische Schauspieler Luke Bracey ist für seine Rollen in Filmen wie "Elvis", "Hacksaw Ridge" und "Point Break" bekannt. Crosby Fitzgerald war zuvor in der Apple-Serie "Palm Royale" zu sehen und wird demnächst im Amazon-Film "Crime 101" auftreten. Die amerikanisch-kanadische Nachwuchsschauspielerin Skywalker Hughes startete ihre Karriere 2021 in der Paramount+-Serie "Joe Pickett" und wird als Nächstes in den Filmen "I, Object" und "In the Blink of an Eye" zu sehen sein.