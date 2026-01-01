Unsere Häuser Region Stuttgart 2025: Besser wohnen rund um Stuttgart – 6 der architektonisch überzeugendsten Häuser

Mutige Umbaupläne, sanierte Scheunen und minimalistische Einfamilienhäuser auf einem Lost Place: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in der Stuttgarter Region.
Kaum ein Architekturmagazin, das dieses Haus nicht vorgestellt hätte: das Haus 40/80, entworfen von der Architektin Ulrike Fischer, das zahlreiche Preise erhalten hat, darunter den Badischen Architekturpreis sowie die Auszeichnung Beispielhaftes Bauen. Dabei ist der schnörkellose Neubau im Karlsruher Stadtteil Durlach ein Einfamilienhaus, also ein Bautypus, der in den vergangenen Jahren wegen seiner ungünstigen Umweltbilanz bei Bau und Betrieb in die Kritik geraten ist.