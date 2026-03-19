Unsere Autoren erzählen: Sammy, Susi und der Prinz – Die Haustiere unserer Kindheit

Die Eltern haben es doch nur gut gemeint! Wer als Kind ein Haustier bekommt, erlebt so einiges – und manchmal anders als gedacht. Unsere Redakteure erinnern sich.
Als Jäger und Sammler sesshaft wurden, suchten Mensch und Tier die Nähe zueinander. Seither halten wir Katzen, Hunde und manchmal eine Schildkröte. Eltern wollen ihren Kindern mit einem Tier zur Erprobung erster Verantwortlichkeiten, zum Schmusen oder Unterhaltungszwecke etwas Gutes tun. Und es stimmt schon, die Lieblinge unserer Kindheit vergessen wir nie. Unsere Autorinnen und Autoren erinnern sich.