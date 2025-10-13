Aussichtloser Kampf der Gletscher gegen den Klimawandel

Gletscher wehren sich gegen die Klimaerhitzung. Sie kühlen die Luft, die ihre Oberfläche berührt. Aber wie lange noch? Forscher haben beunruhigende Nachrichten.
Thomas Shaw erinnert sich noch gut an diesen besonderen Sommertag im August 2022. Der Postdoktorand in der Gruppe von Francesca Pellicciotti am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) war in den Schweizer Alpen, mit blauem Himmel und angenehmen 17 Grad Celsius. Nur: Er stand auf dem Glacier de Corbassière auf 2600 Metern Seehöhe und sammelte Daten über den Zustand des Gletschers.