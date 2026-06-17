Mike Cees ist erstmals Vater geworden. Der "Sommerhaus"-Star berichtete von einer schwierigen Geburt: Seine Tochter kam als Frühchen zur Welt und wog nur 1300 Gramm.
Reality-TV-Star Mike Cees ist erstmals Vater geworden. Wie die "Sommerhaus der Stars"-Bekanntheit der "Bild"-Zeitung bestätigte, kam seine Tochter am Samstagnachmittag in einer Münchner Klinik zur Welt. "Unser kleines Wunder ist da", sagte er - und bezog sich damit auf die Frühgeburt. Als das Mädchen auf die Welt kam, wog es laut Cees lediglich 1300 Gramm. "Deshalb mussten wir bei der Geburt auch zittern", berichtete er.