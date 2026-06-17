Mike Cees ist erstmals Vater geworden. Der "Sommerhaus"-Star berichtete von einer schwierigen Geburt: Seine Tochter kam als Frühchen zur Welt und wog nur 1300 Gramm.

Reality-TV-Star Mike Cees ist erstmals Vater geworden. Wie die "Sommerhaus der Stars"-Bekanntheit der "Bild"-Zeitung bestätigte, kam seine Tochter am Samstagnachmittag in einer Münchner Klinik zur Welt. "Unser kleines Wunder ist da", sagte er - und bezog sich damit auf die Frühgeburt. Als das Mädchen auf die Welt kam, wog es laut Cees lediglich 1300 Gramm. "Deshalb mussten wir bei der Geburt auch zittern", berichtete er.

Nach Angaben des Reality-Stars dauerte die Geburt rund 20 Stunden. "Die Versorgung der Kleinen im Mutterleib war zwischendurch auch nicht gut und wir mussten entscheiden, was wir machen", sagte er der Zeitung. Seine Freundin und er seien dankbar, dass dank des Chefarztes und seiner Assistentin alles gut verlaufen sei. Bis Dienstagmittag habe das Baby auf der Intensivstation gelegen. Inzwischen wiege seine Tochter 1483 Gramm.

Reality-Star weinte nach Geburt seiner Tochter

Die Geburt seiner Tochter bewegte Cees tief. "Ich habe geheult wie ein Schlosshund, als ich sie zum ersten Mal auf dem Arm hatte", verriet der 38-Jährige. "In dem Moment, als wir unsere Tochter das erste Mal gesehen haben, wurde alles andere plötzlich unwichtig." Erst seit diesem Zeitpunkt wisse er, "was Liebe wirklich ist".

Den Namen seiner Tochter verriet der TV-Star nicht. Auch die Mutter des Kindes hält sich aus der Öffentlichkeit heraus. Laut Cees hatten sich die beiden nach einer Beziehungskrise wieder angenähert. "Als Eltern sind wir ein Hammer-Team", sagte er. "Wir funktionieren jetzt als Familie wieder gut."

Für die Geburt war er aus seiner Wahlheimat Dubai nach München gereist. Zunächst wolle die Familie gemeinsam in München leben. Einen Umzug schließt er dennoch nicht aus. "Ich habe eigentlich mit Deutschland abgeschlossen und Deutschland mit mir", erklärte Cees.