Unser großes Wilhelma-Quiz: 17 knifflige Fragen zur Wilhelma - können Sie alle beantworten?

Die „Alhambra am Neckar“ ist Stuttgarts ganzer Stolz. Wie gut kennen Sie sich in der Wilhelma aus? 17 Fragen zu Stuttgarts zoologisch-botanischem Garten warten darauf, gelöst zu werden.
Sieben Tage lang feiert Württemberg im Jahr 1846 die Hochzeit seines Kronprinzen Karl mit der Zarentochter Olga Nikolajewna Romanowa. Hofbälle, Festzüge, die Einweihung einer Eisenbahnlinie – Stuttgart bietet alles auf, um sich bloß nicht nachsagen zu lassen, im Schwäbischen sei man im Vergleich zu Sankt Petersburg oder Moskau provinziell.