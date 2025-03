Uns geht es gut: Reality-TV-Star Christina Dimitriou ist Mama geworden

1 Im Netz verkündet Christina Dimitriou die Geburt ihres Kindes. Foto: ActionPress/Panama Pictures

Im Dezember vergangenen Jahres verkündete Christina Dimitriou bei der Verleihung der Reality Awards ihre Schwangerschaft. Nun hat ihr Kind das Licht der Welt erblickt, wie sie auf Instagram bekannt gibt: "Ich bin so überglücklich".











Link kopiert



Christina Dimitriou (33) begrüßt ihr Kind auf der Welt. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in einer Story auf ihrem Instagram-Account verkündet, hat ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. "Jetzt wisst ihr, wieso ich seit Tagen nicht aktiv bin. Ich bin so überglücklich", schreibt die frisch gebackene Mama zu einem Bild, auf dem zum Teil ihr Kind zu sehen ist. Sie wolle sich in den kommenden Tagen eine "Auszeit" nehmen und bedanke sich bei ihren Fans für ihr Verständnis.