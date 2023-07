Randalierer greifen Wohnhaus eines Bürgermeisters an

Unruhen in Frankreich

1 Ein Polizist steht vor dem Haus des Bürgermeisters Vincent Jeanbrun. Randalierer hatten das Haus in der Nacht mit einem Auto gerammt und Feuer gelegt. Foto: Nassim Gomri/AFP/dpa

Paris - Bei den Krawallen in Frankreich ist das Wohnhaus eines Bürgermeisters in einem Pariser Vorort angegriffen worden, während dessen Familie zu Hause schlief. Randalierer hätten das Haus in der Nacht zu Sonntag mit einem Auto gerammt und Feuer gelegt, schrieb Vincent Jeanbrun, Bürgermeister von L'Haÿ-les-Roses, auf Twitter. Seine Frau und eines seiner Kinder seien verletzt worden. Nach Angaben des Fernsehsenders BFMTV leitete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung wegen versuchten Mordes ein.