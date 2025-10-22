Unruhe in Kernen: Kind angesprochen? Polizei gibt Entwarnung und räumt Fehler ein

Wurde in Kernen ein Kind von einem Unbekannten verdächtig angesprochen? Eine Meldung der Polizei sorgt zunächst für Unruhe – dann folgt die Entwarnung.
Ein Kind auf dem Nachhauseweg. Ein fremdes Auto, das neben ihm hält – und ein Unbekannter, der versucht, das Kind mit Geld ins Fahrzeug zu locken. So ähnlich sieht der Albtraum vieler Eltern aus. Nachdem sich ein solcher Fall angeblich in Kernen im Remstal (Rems-Murr-Kreis) ereignet haben soll, gibt die Polizei Aalen Entwarnung – und räumt einen Fehler im Umgang mit dem Fall ein.