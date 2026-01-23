Unruhe in der Nato: Die Nato hängt am Tropf der USA

Der US-Präsident erschüttert mit seinen Drohungen die Allianz. Die Abhängigkeit von den USA ist aber nicht so einseitig, wie Trump es darstellt.
Die Nato existiert noch. Das ist die gute Nachricht nach dem Auftritt Donald Trumps auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. „Wir werden immer für die Nato da sein“, hatte der US-Präsident in seiner Rede betont und versichert, dass er die Bündnismitgliedschaft der stärksten Militärmacht der Welt nicht mehr als Druckmittel gegen die Alliierten nutzen will. Dennoch hat die Nato nicht erst durch den Streit um Grönland schweren Schaden genommen und das Undenkbare scheint nicht mehr unmöglich: dass die USA der Verteidigungsallianz den Rücken kehren.