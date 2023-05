1 Barbara Schoenfeld ist seit gut einem halben Jahr Chefin im Rathaus. Foto: Avanti/Ralf Poller

Die Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld steht in Beilstein in der Kritik. Nun hat sich auch der Gesamtelternbeirat geäußert. Die Eltern sind in Sorge wegen der Situation in den Kindergärten: Mehrere Erzieherinnen haben in kurzer Zeit gekündigt.









Beilstein - Die Bürgerinitiative Beilstein, eine der insgesamt fünf Fraktionen im Gemeinderat, hatte im Amtsblatt vergangene Woche deutliche Kritik an der Bürgermeisterin Barbara Schoenfeld geübt. Das hatte in der Stadt Unruhe hervorgerufen, nun äußert auch der neu gegründete Gesamtelternbeirat der Kindergärten Bedenken im Hinblick auf die Kinderbetreuung vor allem im Kinderhaus Birkenweg. Vergangene Woche hatte der Gesamtelternbeirat einen Brief an die Rathauschefin und den Gemeinderat verschickt, der in der jüngsten Gemeinderatssitzung Thema war. Schoenfeld selbst äußerte sich zu dem Thema nur einsilbig, sie sprach von Gerüchten und Falschaussagen und teilte mit, sie wolle sich später äußern. „Es haben in jüngster Zeit mehrere Erzieherinnen gekündigt, darunter auch die neue Leiterin des Kinderhauses Birkenweg, die erst Anfang dieses Jahres angefangen hat“, berichtet Christian Seemann vom Gesamtelternbeirat.